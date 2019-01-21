Торговым сетям хотят запретить перепродавать продукты

Москва, , 08:12 — REGNUM Российские производители продуктов обратились в правительство РФ с просьбой пресечь практику продаж крупными сетями товара небольшим магазинам. Об этом говорится в письме, направленном поставщиками вице-премьеру Дмитрию Козаку, пишет 21 января «Коммерсантъ».

Руководители «Руспродсоюза», «Русбренда» и других ассоциаций поставщиков отметили, что крупные сети, получая от производителей скидки объемом в 30−50%, перепродают затем продукты оптом мелким магазинам. В результате сети входят на сегмент несетевой торговли и наращивают долю присутствия на рынке в обход правил, установленных муниципалитетами.

В итоге складывается ситуация, пишет издание, когда производители продуктов не имеют возможности предоставить скидки конечному потребителю товара.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в стране отмечается рост розничных цен на отдельные товары в торговых сетях.

Читайте также: Глава Минсельхоза РФ: В торговых сетях дорожают некоторые товары