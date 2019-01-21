Названа доля импортных товаров в Мангистауской области Казахстана

Актау, Казахстан, , 08:12 — REGNUM Доля импортных товаров в Мангистауской области Казахстана превысила 86% от общего объема товаров, сообщает 21 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на национальную палату предпринимателей (НПП) «Атамекен».

В палате предпринимателей отметили, что регион импортирует молочный порошок на сумму 2,3 млрд тенге ($6,1 млн). Основным поставщиком является Белоруссия. При этом собственные молочные заводы региона загружены всего на 44%.

Доля сельского хозяйства в валовом продукте региона составляет 3%. В данной отрасли занято около 20% населения области. В НПП «Атамекен» отметили, что регион граничит с крупными рынками: Узбекистаном, Туркменией, а по морю — с Россией и Азербайджаном.

В национальной палате предпринимателей добавили, что географическое положение Мангистауской области Казахстана можно использовать для развития транспортной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года товарооборот Казахстана с Россией составил $15,7 млрд, что на 6% больше, чем в январе-ноябре 2017 года.

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