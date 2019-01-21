В Якутии министр заявила о попытке дать ей взятку: коррупционер задержан

Якутск, , 08:20 — REGNUM Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких помогла УФСБ задержать генерального директора компании «Якутская ярмарка», предложившего ей взятку за помощь в заключении госконтрактов. Глава ведомства заявила о просьбе руководителя этой компании в правоохранительные органы, а затем приняла участие в спецоперации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минпредпринимательства республики.

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В отношении директора компании «Якутская ярмарка» Михаила Фёдорова возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Известно, что он предлагал Ирине Высоких принять решение о передаче этой фирме нескольких туристических объектов, которые курирует АО «Центр кластерного развития «Якутия», а затем получать от их деятельности проценты.

О том, что Михаил Фёдоров предлагает ей деньги за содействие, Ирина Высоких рассказала главе региона Айсену Николаеву, который рекомендовал ей обратиться в УФСБ, и её встречи с директором «Якутской ярмарки» проходили под техническим контролем оперативников.

«На первой же встрече Фёдоровым были предложены крупные денежные средства. «Вам будут отчисляться проценты от деятельности туристических объектов, которые будут переданы при вашем содействии в ведение компании «Якутская ярмарка», — предложил Михаил Федоров. — А если будете помогать получать госконтракты в сфере организации выставочно-ярмарочной деятельности, то и с этого вам будут оплачиваться определённые проценты», — рассказала об обещаниях Фёдорова Ирина Высоких.

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Она подчеркнула, что директор «Якутской ярмарки» предлагал взятку уверенно и заявлял о своём опыте в таких делах.

«Мне было стыдно за него. Я со школьной скамьи боролась с такими, как он. Было непросто решиться на участие в спецоперации. Но вспомнились недавние итоги проверки прокуратуры в минпреде, подтвердившие факты нецелевого расходования средств на развитие туризма в предыдущие годы. Если бы я отказалась от борьбы с такими, как Федоров, и просто промолчала, то я встала бы на одну сторону с преступниками и коррупционерами», — сказала также Ирина Высоких.

Ирина Высоких заметила коррупционные проявления в деятельности компании ещё тогда, когда она организовывала фестиваль «Зима начинается с Якутии». Тогда «Якутская ярмарка», по наблюдениям министра, работала только с одним рестораном в Якутске при том, что он не специализировался на приготовлении блюд национальной северной кухни.

«На наши просьбы поменять ресторан для того, чтобы гости фестиваля получили полное представление о национальной кухне Якутии, мы получили от «Якутской ярмарки» только категорический отказ. И это вызвало у меня уже тогда определённые подозрения», — отметила Ирина Высоких.

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Напомним, Ирина Высоких возглавила министерство предпринимательства Якутии в октябре 2018 года. До этого она была членом координационного Совета по предпринимательству при главе республики и являлась бизнес-наставником при профильном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Якутская ярмарка» в 2017 году выражало готовность подготовить Якутию к участию в ВЭФ и проведению дней республики в Москве за 50 тыс. рублей. Тогда дальневосточная редакция ИА REGNUM усомнилась в адекватности таких цен за большой объём работ, в который входило изготовление 15 000 леденцов в форме бриллиантов, разработка дизайн-проекта павильона, его монтаж и оснащение, а также строительство и полное оборудование павильонов к ВЭФ, а также наём работников для проведения мероприятие, организация перевозки и проживания делегации республики во Владивостоке, выпуск сувенирной и информационной продукции. ИА REGNUM обращалось с просьбой провести проверку в УФАС и прокуратуру региона, но оценку законности этих закупок тогда почему-то проводил минфин республики. Не получив адекватного ответа, редакция обратилась в Генпрокуратуру РФ, которая обязала исполняющую обязанности генерального директора ГБУ «Агентство инвестиционного развития Якутии» Юлиану Диряхову и министра финансов республики Валерия Жондорова устранить допущенные при осуществлении госзакупок нарушения. Было возбуждено административное дело, чиновники получили предписания, а стоимость проведения Дней Якутии в Москве в закупках выросла до 20 млн рублей.