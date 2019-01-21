Китай продемонстрировал худшие за 28 лет темпы роста ВВП

Пекин, , 07:43 — REGNUM В 2018 году темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая составили 6,6%. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического управления страны. Несмотря на то, что ВВП страны составил около $13,4 трлн, что больше, чем в 2017 году, на 6,6%, это стало худшим показателем за последние 28 лет.

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Так, в первом квартале 2018 года годовой рост валового внутреннего продукта Китая составлял 6,8%, во втором — 6,7%, в третьем — 6,5%, в четвертом — 6,4%.

Добавим, что постепенное замедление роста ВВП в Китае наблюдалось вплоть до 2017 года. В 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012-м — 7,8%. В 2016 году показатель составил 6,7%, а в 2017 году вновь повысился— до 6,8%.

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Добавим, что рост ВВП Китая в 2017 году был скорректирован до 6,8% с 6,9%. Согласно информации Государственного статистического управления страны, объём экономики в 2017 году составил 82,08 трлн юаней ($12,11 трлн), что на 636,7 млрд юаней (на 0,8%) меньше предварительно объявленного показателя.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 40 лет ВВП Китая в среднем на сопоставимых ценах рос на 9,5% ежегодно. Уже к 2020 году Китай намерен войти в число держав умеренного достатка населения, полностью искоренив в стране беспробудную нищету.

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