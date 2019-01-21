В Совфеде не исключили сокращения новогодних каникул

Москва, , 07:42 — REGNUM Возможность регулировать продолжительность новогодних каникул в России могут получить работодатели, заявил глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. Об этом пишет 21 января «Российская газета».

По мнению сенатора, такая возможность может быть предоставлена работодателю в том случае, если корректировка сроков выхода на работу будет согласована с трудовым коллективом. В то же время Рязанский подчеркнул: он считает, что в вопросе утверждения праздников «должна быть государственная политика».

Кроме того, сенатор напомнил, что в случае выхода на работу «вразнобой» крайне сложно будет «организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжительные новогодние каникулы негативно сказываются на российской экономике.

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