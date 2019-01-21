Понедельник, 21 Января 2019 года
08:26:40 МСК

В Совфеде не исключили сокращения новогодних каникул

Экономика

Корректировку сроков выхода на работу работодателю нужно будет согласовывать с трудовым коллективом

Москва, 21 января 2019, 07:42 — REGNUM  Возможность регулировать продолжительность новогодних каникул в России могут получить работодатели, заявил глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. Об этом пишет 21 января «Российская газета».

По мнению сенатора, такая возможность может быть предоставлена работодателю в том случае, если корректировка сроков выхода на работу будет согласована с трудовым коллективом. В то же время Рязанский подчеркнул: он считает, что в вопросе утверждения праздников «должна быть государственная политика».

Кроме того, сенатор напомнил, что в случае выхода на работу «вразнобой» крайне сложно будет «организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что продолжительные новогодние каникулы негативно сказываются на российской экономике.

Читайте также: Медведев: Длинные новогодние каникулы плохо сказываются на экономике России

Читайте ранее в этом сюжете: Существенно не потеряла: об экономике РФ в новогодние каникулы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить