Десятки тысяч камчатцев живут без электричества – нечем платить

Петропавловск-Камчатский, , 07:47 — REGNUM Десятки тысяч жителей Камчатского края вынуждены коротать вечера при свечах и вообще привыкают обходиться без электроэнергии. В 2018 году энергетики полуострова произвели 50,8 тыс. отключений потребителей от энергоснабжения в связи с неплатежами. Это фактически шестая часть всего населения полуострова. Из них 36 388 случаев — это повторные отключения, когда потребители так и не нашли денег на оплату потребленной электроэнергии. Камчатцы стремительно беднеют, им нечем платить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В первый раз в 2018 году от электроснабжения отключены были 14 500 потребителей электроэнергии. Остальным из 50,8 тыс. должников, по данным ПАО «Камчатскэнерго», отключать электричество приходится по 10 раз в год — они не платят хронически. Для таких потребителей предусмотрены жесткие штрафные санкции — начисление пени, штрафы, суды, арест имущества, ограничения выезда за рубеж.

Январь 2019 года не принёс улучшения ситуации — количество подлежащих отключению должников растёт. В настоящее время к отключению запланировано ещё 2 534 квартиры. Только за первые две недели января 2019 года обесточены 1 063 квартиры должников.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке без медицинской помощи остались отдалённые крупные и не очень сёла и посёлки. Единственный роддом в райцентре Мильково власти хотят «оптимизировать», жители протестуют. Весь 2018 год на полуострове не утихали митинги и прочие протестные акции. Люди протестовали против повышения пенсионного возраста и ухудшающегося социально-экономического положения, падения доходов и бездействия властей.

Основным доходом Камчатки, богатейшего региона, где добывают золото, серебро, больше всех в РФ рыбы и прочих морских биоресурсов, является налог на доходы физических лиц. В ходе принятия бюджета-2019 депутат Заксобрания региона Михаил Пучковский рекомендовал губернатору Владимиру Илюхину пойти в церковь и покаяться. По данным парламентария, с людей дерут три шкуры, а крупные московские предприятия, добывающие золото, серебро, рыбу, ещё и дотируют из бюджета. Сразу же после принятия бюджета стало известно, что министр финансов региона Сергей Филатов покинул свой пост. Уровень жизни жителей Камчатки, по данным Михаила Пучковского, стремительно снижается — люди не имеют ни нормальной медицины, ни достойной работы, ни качественной инфраструктуры.

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