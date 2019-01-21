В столице Якутии власти продают элитные авто, в районах — покупают

Якутск, , 07:20 — REGNUM Администрация Вилюйского района Якутии израсходует 5,3 млн рублей на покупку двух авто представительского класса. Закупка автомобилей уже завершена, поставлять дорогие машины будет ООО «Колми», сообщат корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

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Марки автомобилей в условиях закупки не называются, но там прописано, что каждая машина будет стоить 2,65 млн рублей. Объём двигателя каждого из приобретаемых авто должен составлять 3 456 куб. см., год выпуска — 2018, предпочтительный цвет — тёмный металлик.

ИА SakhaNews, основываясь на прописанных в закупке технических характеристиках, предполагает, что администрация Вилюйского района намерена приобрести два автомобиля Toyota Camry в максимальной комплектации.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Якутска тем временем наоборот пытается продать стоящие на ее балансе автомобили представительского класса. Пока продан только один джип из четырёх.

Напомним, дорогие внедорожники были выставлены на торги в рамках исполнения предвыборных обещаний главы города Сарданы Авксентьевой. Помимо избавления от джипов она также обещала избирателям сократить расходы на содержание главы Якутска, отменить инаугурации, пышные приёмы и корпоративные праздники, отказаться от заграничных командировок мэра, выездов городских делегаций за пределы республики и страны.