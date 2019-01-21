Иркутский бизнесмен уличён в крупной контрабанде леса

Иркутск, , 07:03 — REGNUM Иркутский бизнесмен, заручившийся поддельными договорами на поставку, намеревался вывезти в Китай, Узбекистан и Таджикистан более трёх тысяч кубических метров древесины общей стоимостью 22 472 815 рублей. Факт контрабанды вскрыли таможенники, возбудив сразу четыре уголовных дела, извещает Сибирское таможенное управление.

«В декларациях на товары (ДТ) на экспорт был заявлен товар — лесоматериал хвойных пород (сосна обыкновенная), распиленный вдоль — не строганный, не лущенный, не обтесанный, не шлифованный и не имеющий соединения в шип, то есть грубо брусованный. Общий объем поставленной по указанным контрактам древесины составил 3115 куб. м общей стоимостью 22 472 815 рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что в качестве документов, подтверждающих заявленные в ДТ сведения о происхождении лесоматериалов, в таможенный орган представлялись недействительные (заведомо ложные) договоры на поставку товара от фирмы производителя», — говорится в официальном сообщении.

Уголовные дела возбуждены по факту контрабанды лесоматериалов (по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам заседания Общественного экологического совета, проведённого Байкальской природоохранной прокуратурой, выяснилось, что за 2018 год сумма ущерба, причиненного лесному фонду Иркутской области, составила около 4,6 млрд рублей.

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