Кредитор на замену: в деле Курганмашзавода появилась «дочка» Ростеха

Курган, , 04:41 — REGNUM В арбитражных судах России продолжается постепенная передача прав требования долгов машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы» от Внешэкономбанка к «дочке» госкорпорации «Ростех», созданной в сентябре 2018 года ООО «КТЗ». В рамках дела о банкротстве одного из заводов группы — АО «Курганмашзавод» Арбитражный суд Курганской области удовлетворил ходатайство компании «КТЗ» о процессуальном правопреемстве. Долг перед ВЭБ у Курганмашзавода превышал 68,5 млрд рублей, и госкорпорация была основным кредитором в банкротном деле АО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в состав машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы» помимо завода в Кургане, являющегося единственным в России производителем боевых машин пехоты, входит несколько десяткой предприятий в разных регионах России, в том числе Липецкой, Владимирской, Волгоградской областях, Алтайском крае, Карелии, Чувашии и Мордовии. Общественности стало широко известно о финансовых проблемах группы в 2017 году, когда основной кредитор — госкорпорация «Внешэкономбанк», которая получила права требования многомиллиардных долгов концерна перед банками, начала активную судебную работу по их взысканию. При этом, по разным данным, сумма долга на сегодня приближается к 90 млрд рублей. Почти 30 млрд рублей были взысканы с 13 юрлиц концерна госкорпорацией в сентябре 2018 года.

В апреле 2018 года госкорпорация «Ростех» приняла решение выкупить право требования по задолженности концерна у ВЭБ. Об этом стало известно в августе 2018 года из выступления главы ВЭБ Игоря Шувалова. Ростех пообещал взять под своё крыло оборонные заводы, а для гражданского «пула» найти частного инвестора, среди потенциальных — ООО «Холдинг Транспортные компоненты» (единственный учредитель — зарегистрированное на Кипре Tadorix Consultants Limited).

В конце сентября 2018 года «Ростех» создал «дочернее юрлицо» — ООО «КТЗ», которое начало процедуру процессуального правопреемства в делах о банкротстве.

К моменту передачи прав требования по долгам «Курганмашзавода» уже по трём делам о банкротстве предприятий, входящих в концерн, было оформлено правопреемство. В их числе — АО «Тракторная компания «ВГТЗ», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» и ООО «Торговый Дом «Волгоградский трактор».

17 января 2019 года правопреемство было оформлено и по долгам «Курганмашзавода». Полное решение суда пока не изготовлено, из результативной части следует, что речь идёт о долге свыше 68,5 млрд рублей.

«Произвести замену кредитора по делу №А34−2210/2017 о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод» (ИНН 4 501 008 142, ОГРН 1 024 500 521 682)) с государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН 1 077 711 000 102) на общество с ограниченной ответственностью «КТЗ» (ИНН 7 714 432 344, ОГРН 1 187 746 836 716) в размере 68 510 907 757 руб. 11 коп. (в том числе 22 690 822 365 руб. 35 коп. — штрафные санкции), из которых 4 999 756 054 руб. 66 коп. основной долг, как обеспеченных залогом имущества должника. Определение подлежит немедленному исполнению. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия определения», — отмечалось в определении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск о банкротстве АО «Курганмашзавод» был подан в марте 2017 года ПАО «Трансфин-М» с суммой претензий свыше 129 млн рублей. Среди кредиторов позднее появился ещё десяток компаний, в том числе и ВЭБ. Первоначальному истцу во вводе наблюдения за АО было отказано. Дело длится второй год, но завод продолжается сохранять свой статус не банкрота.

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