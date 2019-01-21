Птицефабрика в Якутии пока не сбирается продавать яйца «девятками»

Якутск, , 04:19 — REGNUM На Нерюнгринской птицефабрике (Якутия) ещё не заказывали новую тару для яиц, в которую помещается девять штук вместо десяти, но этот опыт тоже будут рассматривать. Об этом заявил директор предприятия Егор Макаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы заинтересованы продать всю продукцию, пока она свежая. Наша отпускная цена — 6 рублей 70 копеек за штуку. Идёт она в таре по три десятка. Торговые точки поднимают цены почти в два раза», — цитирует ЯСИА руководителя птицефабрики.

Тем не менее, Егор Макаров признался, что на предприятии намерены изучать опыт компаний, перешедших на продажу яиц в новой упаковке по девять штук.

«Но пока подобных нестандартных упаковок мы не заказывали», — заверил директор якутской птицефабрики.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители России пришли к выводу, что новый способ фасовки яиц по девять штук связан с попыткой скрыть рост цен на этот продукт.

«Приём уменьшения объёма товара при сохранении его цены — очень распространен. Мы с вами покупаем пакеты сока, бутылки молока и растительного масла, некогда литровые, в которых теперь содержимого меньше. Маркетинговый расчёт прост: покупатель негативнее реагирует на рост цены, чем на уменьшение объема. И формально обмана тут нет: новый объём указан на упаковке. Но фактически, конечно, мы понимаем, что такой «финт» связан с подорожанием товара», — отмечал заведующий кафедрой рекламы, маркетинга и связей с общественностью Российского государственного социального университета Михаил Гундарин.