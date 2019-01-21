Понедельник, 21 Января 2019 года
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До энергонезависимости Украине осталось четыре шага — Гройсман

Экономика

Сделать их вполне реально, полагает украинский премьер-министр

Киев, 21 января 2019, 02:46 — REGNUM  Украина сделала первый шаг к энергонезависимости, отказавшись от российского газа. На этом пути осталось ещё четыре этапа, написал украинский премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Киев способен достичь полной энергетической независимости, однако для этого нужны «четыре основных шага», пояснил он. Так, Украине нужно увеличить собственную добычу газа и добиться энергоэффективности — потребления меньшего объема газа за счет «новейших технологий» и разумного использования топлива.

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Кроме того, необходима интеграция украинской газотранспортной системы в европейский рынок и защита посредством субсидий тех жителей страны, которые не в состоянии полностью платить за коммунальные услуги.

«В будущем для Украины абсолютно реально не зависеть от каких-либо поставок газа из-за границы», — полагает Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гройсман указал на достижение — Украина более 1100 дней не покупает российский газ. Он напомнил, что благодарить за это стоит предыдущего премьер-министра Арсения Яценюка ипрезидента Петра Порошенко.

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Энергетика Украины
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