Китайский производитель дронов DJI потерял $150 млн из-за коррупции

Шэньчжэнь, Китай, , 15:12 — REGNUM Администрация китайской компании SZ DJI Technology выявила несколько случаев коррупции, в результате которых компания потеряла более $150 млн. Об этом сообщает Reuters.

Компания DJI, базирующаяся в китайском городе Шэньчжэнь, является одним из мировых лидеров на рынке беспилотных летательных аппаратов. В компании заявили, что в результате очередной проверки, были выявлены несколько случаев коррупции. Некоторые из сотрудников компании были уволены, часть дел была передана правоохранительным органам КНР. Сообщается, что коррупционный скандал затронул более 40 человек. Убытки компании от незаконных действий сотрудников оцениваются в 1 млрд юаней ($150 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года Forbes признал основателя компании DJI Ван Тао самым богатым жителем Азии в возрасте до 40 лет.