В Китае собираются стимулировать потребление

Пекин, , 14:56 — REGNUM Министерством коммерции КНР и Государственным управлением по регулированию рынка разработан пакет мер, направленных на стимулирование потребления, которое является частью комплексной программы поддержки экономики, сообщает Синьхуа.

В документе говорится, что «роль оптимизации предложения на рынке и стимулирования потребления населения становится все более очевидной и важной для преодоления сложившегося в экономике нисходящего тренда». «В целом китайская экономика функционирует стабильно, но стабильность сопровождается изменениями, а изменения — беспокойством, когда сложной и серьезной остается внешняя среда и растет неопределенность», — отмечают авторы.

Среди сфер продаж, которые признано необходимым стимулировать в первую очередь, называют потребление автомобилей и бытовой техники; отмечено, что в ряде местностей ради более широкой поддержки приобретения «зеленых» и «умных» авто такое стимулирование будет подкрепляться соответствующими плановыми политическими установками. Особое внимание уделяется сбыту качественных промышленных товаров в сельской местности; для этого увеличат предложение и повысят покупательную способность населения, для которого планируется ввести специальные индивидуальные налоговые вычеты.

Меры предлагается принять и в направлении улучшения инфраструктуры и системы защиты прав потребителей; в документе говорится и о путях поощрения инноваций в секторе розничной торговли.

Показательно, что новый руководящий документ вышел свет в канун празднования Нового года по лунному календарю, когда ожидается традиционный рост потребительских расходов.