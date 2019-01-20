Эксперт: «Новый контейнерный порт в Калининграде — фикция»

Калининград, , 13:57 — REGNUM Грузооборот порта Калининград по итогам 2018 года вырос на 2% и составил 14,05 млн тонн. Об этом говорится в отчете ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря».

Порту удалось улучшить показатели за счет насыпных грузов, перевалка которых увеличилась на 17%, генеральных грузов — рост на 36%, а также контейнеров. Контейнерооборот порта вырос в сравнении с 2017 годом на 15,6% и составил 276,43 тыс TEUs.

На этом фоне власти Калининградской области планируют создать новый глубоководный порт в районе поселка Янтарный. Как писали СМИ, в начале года об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, в структуру порта должны будут войти контейнерный терминал мощностью 35 млн тонн (около 3 млн TEUs), а также терминал наливных грузов, рассчитанный на 5 млн тонн.

В целом такое решение связано с ростом интереса со стороны европейских и азиатских стран к транзиту грузов через территорию Калининградской области, отметил губернатор.

«Любой контейнерный порт в Калининграде, рассчитанный на большие объемы грузов, — это фикция. Калининградская область — заложник географии и геополитики. Калининграду не нужно такое количество контейнеров, он не потребляет столько товаров. И нет такого производства, чтоб загружать эти контейнеры. А если говорить про транзит, то рядом на территории ЕС есть порт Гданьск и Клайпеда», — прокомментировала ИА REGNUM доктор экономики Анна Мейзер.

По ее словам, даже если предположить, что порт в Янтарном будет работать как хаб для России, то и это «неверное предположение», поскольку грузы из Калининградской области проходят через границы с ЕС, а значит — проходят ещё раз таможню.

При этом важно помнить, что центром притяжения для контейнеров как на Балтике, так и в целом среди всех портов России остается Большой порт Санкт-Петербург. Но даже там при планомерном росте контейнерооборота (за 2018 год — 13% до 2,1 млн TEUs), мощности терминалов остаются избыточными. В целом мощность российских контейнерных терминалов в портах Балтийского моря составляет около 5 млн TEUs, и из них востребована лишь половина. Создание еще одного контейнерного терминала создаст еще большую конкуренцию в регионе.

Напомним, небольшая часть контейнерных грузов, предназначенных для российского потребителя, переваливается в портах Прибалтики, а затем по железной дороге попадает в Россию. Эксперты оценивают эти объёмы в 200 тыс. TEUs в год.

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