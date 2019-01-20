Налог на крупнейшие цифровые компании может быть введён в ЕС в марте

Париж, , 13:52 — REGNUM Решение о введении налога на крупнейшие цифровые компании на территории всего Европейского союза может быть принято до конца марта 2019 года, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью изданию Journal du Dimanche.

Французский министр рассказал, что направил Германии компромиссное предложение по налогообложению крупнейших цифровых компаний. Он считает, что предложение может быть одобрено на уровне Евросоюза до конца марта 2019 года.

Действующее законодательство Евросоюза предполагает, что интернет-компании могут регистрировать доходы в любой из стран ЕС. Поэтому все доходы крупнейших информационно-технологических компаний, получаемые на территории Евросоюза, регистрируются в нескольких странах с самыми низкими налоговыми ставками (Ирландия, Нидерланды, Люксембруг).

Летом 2018 года Франция предложила пересмотреть эти правила, приняв специальный законопроект GAFA, получивший название в честь крупнейших цифровых компаний Google, Apple, Facebook и Amazon. Однако достигнуть договорённости со всеми странами — членами ЕС не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года на территории Франции начался сбор специального налога с крупнейших информационно-технологических компаний.