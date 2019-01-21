В Госдуме обсудят развитие финансового рынка в 2019-2021 годах

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 21 января, в Госдуме пройдут парламентские слушания на тему основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов, сообщает ИА REGNUM.

Центробанк РФ раз в три года представляет в Госдуму проект основных направлений развития финрынка РФ. В нем регулятор отмечает основные цели и принципы работы ЦБ по развитию финансового рынка страны, а также меры, которые регулятор для это собирается предпринимать. Представлять документ на слушаниях будет председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Участвовать в слушаниях помимо депутатов будут также представители экспертного и бизнес сообщества. По итогам обсуждения проекта основных направлений развития финрынка, депутаты направят в ЦБ свои замечания.

Согласно проекту документа, основные направления работы ЦБ в 2019—2021 сохранят преемственность прошлых лет. В частности, ЦБ ставит перед собой несколько целей: с помощью инструментов финрынка повысить уровень и качество жизни граждан РФ, увеличить экономический рост страны за счет доступа граждан к долговому и долевому финансированию, а также создать условия для роста финансовой индустрии.

Так, по прогнозу регулятора, темпы роста ВВП в 2019 году будут находиться в пределах 1,2−1,7%, но к 2020 году ускорятся до 1,8−2,3%. В дальнейшем рост экономики может еще ускориться, что увеличит возможности развития финансовых услуг в стране.

В связи с этим в 2019—2021 годах ЦБ сконцентрируется на повышении финансовой грамотности граждан РФ и противодействии недобросовестным действиям на финансовом рынке, а также на формировании благоприятной среды для «цифровизации» финансового рынка. Так, например, ЦБ продолжит работу над реализацией проекта «маркетплейс» — онлайн-платформой для розничной продажи финансовых продуктов и регистрации финансовых сделок. Как отмечали ранее в ЦБ, нововведение обеспечит равный доступ пользователей услуг к финансовому рынку, а также будет способствовать развитию конкурентной среды и повышению безопасности предоставления финансовых сервисов.

Кроме того, Центробанк продолжит работу над развитием системы быстрых платежей и переводов по номерам мобильного телефона как между гражданами, так и в юрлиц и госорганов. За счет повышения привлекательности безналичных расчетов Центробанк планирует ускорить внедрение высокотехнологичных финансовых сервисов.