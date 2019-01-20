Компания Disney потратила на потоковое вещание более $1 млрд

Бербанк, США, , 12:36 — REGNUM Американская компания The Walt Disney Company инвестировала в проекты, связанные с потоковым вещанием, более $1 млрд. Об этом сообщает CNBC.

В Disney сообщили, что вложения в сервисы потокового видео Hulu и BAMTech Media стали основными затратами в прошлом финансовом году. CNBC считает, что сумма общих затрат Disney, связанных с потоковым вещанием, достигла отметки в $1 млрд.

Главным проектом является сервис Disney+, который будет запущен в США в конце 2019 года. Сейчас некоторые из сериалов и фильмов Disney транслируются через сервис потокового вещания Netflix.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года акционеры компаний The Walt Disney Company и 21st Century Fox одобрили соглашение о слиянии. По условиям соглашения, Disney получила медиа-активы 21st Сentury Fox за $71,3 млрд.