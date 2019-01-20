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СМИ: контрольный пакет акции Nexon может выкупить Tencent

Экономика

Контрольный пакет акций может быть продан за $8,9 млрд

Пекин, 20 января 2019, 11:03 — REGNUM  Китайская компания Tencent рассматривает возможность приобретения контрольного пакета южнокорейской компании Nexon. Об этом сообщает Reuters.

Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили изданию, что контрольный пакет акций Nexon, ранее выставленный на продажу, может приобрести китайская компания Tencent. Источники уточняют, что Tencent рассчитывает привлечь соинвесторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января 2019 года южнокорейские СМИ сообщили, что владелец корейского производителя видеоигр Nexon Ким Чен Джу планирует продать компанию. Эксперты считают, что пакет акций, принадлежащий Киму и его жене, может быть продан за $8,9 млрд. Среди возможных покупателей назывались южнокорейская компания Netmarble Games, китайская Tencent и американская Electronic Arts.

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