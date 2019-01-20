Reuters: Париж хочет объединить Renault и Nissan в единую компанию

Токио, , 07:57 — REGNUM Французская правительственная делегация во время визита в Токио заявила представителям властей Японии, что Париж намерен стремиться к тому, чтобы французский автоконцерн Renault объединился с японским автоконцерном Nissan, с котором он сейчас состоит в альянсе, в единую холдинговую компанию. Об этом сегодня, 20 января, сообщает Reuters.

Напомним, что в 1999 году был создан альянс Renault-Nissan — стратегическое франко-японское партнёрство в области развития машиностроения между компаниями: французской Renault и японской Nissan. Компании владеют крупными пакетами акций друг друга, что поддерживало стабильность альянса на протяжении многих лет. В 2016 году Nissan купила крупный пакет акций компании Mitsubishi Motors Corporation и эта компания также была включена в альянс.

Теперь французская сторона хочет преобразовать альянс в единую холдинговую компанию.

Кроме того, французские власти попросили Renault провести заседание совета директоров в самое ближайшее время и заменить председателя совета Карлоса Гона, который сейчас находится под арестом в качестве подозреваемого по уголовному делу о крупных финансовых нарушениях.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэра даже заявил, что глава Michelin Group Жан-Доминик Сена мог бы стать хорошей заменой Карлосу Гону.