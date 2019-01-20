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Huawei инвестирует $100 млрд в телекоммуникационные технологии

Экономика

$100 млрд будут потрачены на исследования и разработки в сфере телекоммуникационных технологий в течение следующих пяти лет

Huawei инвестирует $100 млрд в телекоммуникационные технологии
Иллюстрация: Minsvyaz.ru
Логотип Huawei

Шэньчжэнь, Китай, 20 января 2019, 07:58 — REGNUM  Китайская компания Huawei планирует инвестировать $100 млрд в развитие телекоммуникационных технологий, заявил глава организации Жэнь Чжэнфэй на брифинге в городе Шэньчжэне.

Планируется, что $100 млрд будут потрачены на исследования и разработки в сфере телекоммуникационных технологий в течение следующих пяти лет. В частности, исследования будут направлены на достижение максимальной защищённости сетей.

Жэнь отметил, что исследования в сфере кибербезопасности становятся приоритетными на пороге эры облачных вычислений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января посол КНР в Канаде Лу Шае заявил, что решение о запрете на использование оборудования Huawei при строительстве сетей связи 5G, обсуждаемое в правительстве североамериканской страны, будет иметь негативные последствия для Канады.

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Телекоммуникации
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