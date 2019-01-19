В Калужской области планируют увеличить производство молока

Калуга, , 16:57 — REGNUM Строительство крупных производственных объектов — главный резерв наращивания производства молока в Калужской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Леонид Громов, сообщает 19 января корреспондент ИА REGNUM.

По его слова, в 2018 году в области сданы в эксплуатацию два крупнейших молочных животноводческих комплекса на 2 800 каждый ООО «Калужская Нива» в деревне Сугоново и в деревне Богданино Ферзиковского района. Комплексы оснащены самым современным животноводческим оборудованием, доение животных осуществляется в самой современной доильной установке типа «Карусель» на 72 места.

Он добавил, что продолжается также строительство животноводческого комплекса на 3000 голов в Медынском районе в деревне Уланово, подготовлена площадка под строительство такого же комплекса в дервне Гусево.

По его словам, в Барятинском районе завершены работы по увеличению производственных мощностей животноводческого комплекса в посёлке Мирный ООО «Зеленые линии Калуга» на 1 200 голов, проведена реконструкция комплекса в деревне Филипково на 704 головы, полным ходом продолжается строительство комплекса на 1600 голов в деревне Доброе.

«Существенный импульс развитию молочного скотоводства даст реализация крупнейшего инвестиционного проекта по развития молочного животноводства компании «Ти-эйч Груп» (Вьетнам), — подчеркнул калужский министр Леонид Громов. — В Ульяновском районе ведется строительство первой очереди на 6 тыс. голов дойного стада».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках своей пресс-конференции по итогам 2018 года губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, подчеркнул что калужский регион уже несколько лет занимает первое место в России по темпу роста молока.

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