Ямальский газ спасет Великобританию от резкого похолодания

Лондон, , 16:27 — REGNUM 18 января данные системы отслеживания судов и грузов Kpler засвидетельствовали маршруты трех танкеров-газовозов: — «Эдуард Толль», Cocrovado LNG и Patris.

«Эдуард Толль», вышедший из Сабетты с грузом СПГ, полученным на заводе «Ямал-СПГ», 19 января прибудет на терминал Isle of Grain вблизи Лондона. 20 января туда же прибудет и Cocrovado LNG, на который был перегружен СПГ с ледокольного танкера «Владимир Визе». Patris, получивший СПГ с «Кристофера де Маржери», движется к регазификационному терминалу South Hook, расчетное время прибытия — 24 января.

Данные, очевидно, коррелируют с новостями от китайской компании Petrochina, днем ранее сообщившей о своем выходе на европейский спотовый рынок СПГ. «Ямал-СПГ» вышел на полную мощность на год раньше запланированного срока, а южнокорейские верфи, строящие НОВАТЭКу арктические газовозы, работают по графику — закончено строительство 8 из 15 заказанных танкеров. В таких условиях поставки СПГ в Европу оправданы с точки зрения логистики — маршруты значительно короче, чем рейсы в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Причиной спешной закупки российского СПГ британскими компаниями стало резкое похолодание. Согласно прогнозам синоптиков, к концу января температура воздуха в Лондоне может упасть до минус 1 градуса Цельсия при том, что климатическая норма для этого месяца на юге Соединенного Королевства — плюс 4−5 градусов Цельсия.