Подписано соглашение о долгосрочных поставках урана из Узбекистана в Индию

Ташкент, , 15:22 — REGNUM Эксимбанк Индии выделит Узбекистану кредитную линию в размере 200 миллионов долларов для финансирования социально значимых проектов в республике, сообщает МИД Узбекистана.

Договоренность достигнута 18 января в ходе рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию, где он принял участие инвестиционном саммите «Динамичный Гуджарат — 2019».

«В преддверии саммита в Гуджарате состоялось первое заседание узбекско-индийского делового совета», сообщает также МИД.

Кроме того, совместно с индийской стороной будет создан технопарк передовых информационных технологий в Ташкенте и фармацевтическая зона в Андижанской области.

«С нового учебного года в Узбекистане откроют свои двери филиалы ведущих вузов Индии — университетов Амити и Шарда», говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана сообщает, что в ходе визита президента в Индию подписано соглашение о долгосрочных поставках урана в Индию.