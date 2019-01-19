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Подписано соглашение о долгосрочных поставках урана из Узбекистана в Индию

Экономика

Эксимбанк Индии выделит Узбекистану 200 миллионов долларов

Ташкент, 19 января 2019, 15:22 — REGNUM  Эксимбанк Индии выделит Узбекистану кредитную линию в размере 200 миллионов долларов для финансирования социально значимых проектов в республике, сообщает МИД Узбекистана.

Договоренность достигнута 18 января в ходе рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию, где он принял участие инвестиционном саммите «Динамичный Гуджарат — 2019».

«В преддверии саммита в Гуджарате состоялось первое заседание узбекско-индийского делового совета», сообщает также МИД.

Кроме того, совместно с индийской стороной будет создан технопарк передовых информационных технологий в Ташкенте и фармацевтическая зона в Андижанской области.

«С нового учебного года в Узбекистане откроют свои двери филиалы ведущих вузов Индии — университетов Амити и Шарда», говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана сообщает, что в ходе визита президента в Индию подписано соглашение о долгосрочных поставках урана в Индию.

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Экономика Узбекистана
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