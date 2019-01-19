Федеральная комиссия по связи США частично возобновила работу

Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FCC) возобновила выдачу сертификатов на телекоммуникационное оборудование, приостановленную 2 января. Об этом сообщает пресс-служба FCC.

Телекоммуникационное оборудование, производимое американскими компаниями или ввозимое из-за границы, должно получить сертификат от комиссии FCC перед выпуском на рынок. Из-за частичной приостановки работы правительства США, вызванной бюджетным кризисом, работа сертификационной комиссии FCC была приостановлена 2 января.

18 января эта комиссия возобновила выдачу сертификатов, необходимых для продажи телекоммуникационного оборудования на территории США. В FCC отметили, что работа остальных подразделений, приостановленная во время «шатдауна», пока не возобновляется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января идёт 29 день приостановки работы федерального правительства США. Частичное прекращение работы государственных органов вызвано тем, что президент Дональд Трамп не смог добиться в Конгрессе США согласования бюджета на 2019 год.