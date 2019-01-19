ФосАгро присоединилась к Глобальному договору ООН

Москва, , 14:05 — REGNUM «ФосАгро» присоединилась к Глобальному договору Организации Объединенных Наций. Эта инициатива стартовала в 2000 году и стала крупнейшим проектом ООН, оказавшим влияние на развитие корпоративной социальной ответственности. К началу 2019 года данную инициативу поддержали уже более 13 тысяч компаний по всему миру. ФосАгро присоединится к платформе «Global Compact LEAD» Глобального договора, которая объединяет порядка 30 корпораций мира — лидеров в области корпоративной-социальной ответственности. На протяжении пяти лет «ФосАгро» совместно с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии реализует проект «Зеленая химия для жизни», нацеленный на поддержку молодых ученых, ведущих исследования в области ресурсо‑ и природосберегающих технологий. Совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) «ФосАгро» реализует проект, направленный на изучение и сбережение почвенных ресурсов, обеспечение продовольственной безопасности и достижение целей устойчивого развития.

По словам генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, «для нашей компании, которая ежегодно направляет на социальные и благотворительные проекты свыше 2,5 млрд рублей, постоянно работает над улучшением коллективных договоров, проводит масштабную модернизацию и строит новые производства с применением наилучших доступных технологий, большая честь стать частью этой международной инициативы. Это, одновременно, и большая ответственность, которая подтверждает наше намерение и впредь неукоснительно соблюдать принципы Глобального договора в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, являющиеся одними из наших ключевых приоритетов. Участие в Глобальном договоре позволит нам участвовать в обсуждении актуальных вопросов международной повестки в сфере КСО, делиться своими и перенимать успешные практики и опыт других корпораций, участвовать в разработке новых подходов, правил и стандартов ведения бизнеса в мире, а также внести свой вклад в достижение целей устойчивого развития ООН до 2030 года».