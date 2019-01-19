Рынок мобильных приложений за год вырос на 22,7%

Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Эксперты компании Sensor Tower посчитали, что в 2018 году на покупки в магазинах мобильных приложений App Store и Google Play было потрачено $71,3 млрд, что на 22,7% больше, чем в 2017 году. Отчёт опубликован на сайте компании.

Аналитики Sensor Tower посчитали, что общее количество загрузок мобильных приложений в 2018 году из App Store и Google Play составило более 105 млрд. По сравнению с 2017 годом количество загрузок в Google Play выросло на 13%, в App Store — на 6,6%.

Доход от продаж в Google Play в 2018 году вырос на 27% и составил $24,8 млрд, в App Store — на 20,4% ($46,6 млрд).

Наибольший доход от приложений получили разработчики мобильных игр, получившие в 2018 году $54,7 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января аналитическая компания TrendFOS представила отчёт, согласно которому мировой выпуск смартфонов в 2019 году сократится на 5%.