El Pais: Министерство юстиции США усиливает давление на Huawei

Мадрид, , 10:49 — REGNUM В Сиэтле, на западном побережье, министерство юстиции расследует причастность Huawei к предполагаемой краже интеллектуальной собственности американских телефонных компаний, о чем первым сообщил The Wall Street Journal. Следствие усугубляет давление на китайскую компанию, которая уже была скомпрометирована вопросами о шпионаже, возникшими к ней у США и нескольких стран Европы и Азии.

Уголовное расследование, согласно информации американских СМИ, имеет отношение к гражданскому делу 2014 года, участниками которого были Huawei и поставщик услуг в области телефонной связи T-Mobile. Американская компания обвиняла китайскую в краже технологии контроля качества мобильных телефонов. Следствие, уверяет The Wall Street Journal, уже идет полным ходом, и прокуроры смогут выдвинуть обвинение очень скоро.

Представитель Huawei отказался комментировать эту информацию, однако указал на то, что китайская корпорация и ее оппонент «урегулировали свой спор в 2017 году после вердикта американских присяжных, которые не обнаружили ни ущерба, ни незаконного обогащения, ни сознательно злонамеренного поведения со стороны Huawei в жалобе T-Mobile насчет промышленных секретов».

Принуждение к передаче технологий и нарушения в сфере интеллектуальной собственности фигурируют в числе обвинений, выдвинутых администрацией президента США Дональда Трампа против Китая в ходе коммерческой войны двух стран. Особенно интенсивным проверкам подверглись компания Huawei и ее китайский конкурент меньшего размера ZTE.

Американская разведка считает услуги Huawei «троянским конем», которого Пекин намерен внедрить в западные телекоммуникации. Вашингтон призвал своих союзников отказаться от использования китайской технологии при создании новой инфраструктуры сотовой связи, аргументируя это тем, что в противном случае все данные оттуда окажутся в распоряжении разведывательных служб Пекина.

В ряде западных стран, помимо США, второй по значимости производитель смартфонов также столкнулся с растущими проблемами и критикой. На прошлой неделе один из сотрудников Huawei, бывший работник консульства, был задержан в Польше по обвинению в шпионаже. На следующий день компания объявила об его увольнении и отказалась признать какую-либо связь с его предполагаемой незаконной деятельностью.

В декабре регулятор интернет-услуг Чехии предупредил телефонных операторов страны, чтобы они не использовали оборудование и программное обеспечение от Huawei и ZTE из соображений безопасности. Британская разведка тоже заявила, что Лондону стоит задуматься, не запретить ли китайской компании участие в сетях 5G Соединенного королевства. Австралия и Новая Зеландия такое участие уже запретили, а Германия размышляет над аналогичным шагом.

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Основатель Huawei, 74-летний Жень Чжэнфэй, сделал на этой неделе весьма необычный для себя жест, дав интервью группе западных СМИ — третье за свою жизнь. В нем он заверил, что его компания «никогда не шпионила для Китая». «Я люблю свою страну. Поддерживаю Коммунистическую партию. Но я не сделаю ничего, чтобы нанести миру вред», — подчеркнул Жень Чжэнфэй.