Киев: Закупка российской нефти идет через Белоруссию

Киев, , 08:54 — REGNUM Украинские компании покупают российскую нефть через Белоруссия. Об этом заявил накануне, 18 января, в эфире телеканала «112 Украина» заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Чиновник напомнил, что на Украине нет собственной нефти и это ни для кого не секрет. В связи с этим для обеспечения внутренних потребностей страны Киеву приходится закупать нефть за рубежом.

По словам Туки, большую часть нефтепродуктов, необходимых для внутреннего потребления, Украина закупает в Белоруссии, а та, в свою очередь, вырабатывает их из российской нефти, так как у Белоруссии тоже нет собственной нефти.

Киеву такая ситуация выгодна, подчеркнул Тука, так как в противном случае придется закупать нефть в странах Евросоюза, а там она значительно дороже. Кроме того, многие страны ЕС покупают нефть опять же у России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это Россия продает Украине дизельное топливо, которое затем используется для заправки украинской военной техники, участвующей в боевых действиях в Донбассе.

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