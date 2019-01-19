Суббота, 19 Января 2019 года
09:24:18 МСК

Киев: Закупка российской нефти идет через Белоруссию

Экономика

Это всем давно известно

Киев: Закупка российской нефти идет через Белоруссию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Российская нефть

Киев, 19 января 2019, 08:54 — REGNUM  Украинские компании покупают российскую нефть через Белоруссия. Об этом заявил накануне, 18 января, в эфире телеканала «112 Украина» заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Чиновник напомнил, что на Украине нет собственной нефти и это ни для кого не секрет. В связи с этим для обеспечения внутренних потребностей страны Киеву приходится закупать нефть за рубежом.

По словам Туки, большую часть нефтепродуктов, необходимых для внутреннего потребления, Украина закупает в Белоруссии, а та, в свою очередь, вырабатывает их из российской нефти, так как у Белоруссии тоже нет собственной нефти.

Киеву такая ситуация выгодна, подчеркнул Тука, так как в противном случае придется закупать нефть в странах Евросоюза, а там она значительно дороже. Кроме того, многие страны ЕС покупают нефть опять же у России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это Россия продает Украине дизельное топливо, которое затем используется для заправки украинской военной техники, участвующей в боевых действиях в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко отверг обвинения в заправке украинских танков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить