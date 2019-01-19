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На Бали решили ввести курортный сбор

Экономика

Не секрет, что природа курортных зон испытывает повышенную нагрузку

Бали, Индонезия, 19 января 2019, 07:50 — REGNUM  Власти индонезийского курортного острова Бали задумались о введении дополнительного налогового сбора с туристов, отдыхающих на острове, в размере $10. Об этом сегодня, 19 января, пишет газета The Straits Times.

По данным издания, власти Бали хотят ввести своеобразный туристический сбор в размере $10 для всех, кто хочет отдохнуть на острове. Аккумулированные этим сбором средства планируется потратить на экологические нужды острова и сохранение культурного наследия.

Законодательная инициатива в декабре 2018 года была внесена на рассмотрение местного парламента. По всей видимости она будет одобрена.

Стоит отметить, что, по данным туроператоров, индонезийский курорт Бали в 2018 году посетили 95 тыс. российских граждан.

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Туризм
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