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Mercedes-Benz откроет завод в Египте

Экономика

Проект будет осуществляться «в тесном сотрудничестве» с египетскими властями

Штутгарт, Германия, 18 января 2019, 22:35 — REGNUM  Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz заявил о планах открыть сборочное производство своих автомобилей в Египте, 18 января передает агентство Associated Press.

Член правления концерна Маркус Шефер заявил, что Египет признан «привлекательным и конкурентоспособным местом для производства и логистики», и компания уже провела консультации с правительством Египта по строительству завода.

Завод будет построен местным деловым партнером, весь проект будет осуществляться «в тесном сотрудничестве» с египетскими властями.

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