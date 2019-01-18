Коболев: Транзит газа из РФ через Украину в 2020 году может прекратиться

Киев, , 22:08 — REGNUM Глава украинской национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что он не исключает такого развития событий, при котором российская государственная корпорация «Газпром» может отказаться от транзита газа через украинскую территорию в 2020 году. Об этом Коболев заявил сегодня, 18 января, на пресс-конференции.

Коболев отметил, что ситуация с прекращением транзита российского газа через Украину вполне реальна. Он напомнил, что в прошлом транзит уже останавливался, например в 2006 и 2009 годах.

«Есть ли вероятность того, что Газпром откажется и попробует войти в период 2020 года без контракта, то такое уже было», — сказал Коболев.

При этом глава «Нафтогаза» не исключает, что его компании удастся заключить с Газпромо» новое соглашение на транзит газа. Он считает, что новый контракт может быть заключен ещё до 2020 года, но на его подготовку уйдет весь 2019 год.

Чтобы контракт для Украины был выгодным, Киеву нужно жестко отстаивать свою позицию и накопить достаточное количество газа в подземных хранилищах.

Напомним, что Газпром совершенно не хочет заключать никакой контракт с украинским «Нафтогазом» и для этого строит два газопровода в обход Украины — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Однако западные партнеры Украины, в том числе Германия, намекают, что российской компании не следует полностью отказываться от украинского транзитного маршрута.