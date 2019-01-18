В Новгородской области мусорных полигонов хватит на пять лет

Великий Новгород, , 22:05 — REGNUM В Новгородской области, с учётом построенных полигонов, есть запас для твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на пять лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 18 января, на совещании по вопросу реализации национального проекта «Экология» с участием министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина заявил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Владимир Королёв.

По его словам, проблемным остаётся вывоз отходов в Великом Новгороде, где ещё не достроена вторая очередь полигона ТКО. Королёв отметил, что ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» уже вложило в реализацию проекта по сбору отходов 130 млн рублей, но проект требует более 900 млн рублей.

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что вопросы по созданию новых мощностей по сортировке твёрдых коммунальных отходов возникают во всех регионах.

«Наверное, на сегодняшний день федеральный центр не полностью смог обеспечить финансирование этой статьи расходов, но у нас есть указ по созданию публичной правовой компании — главного интегратора, который займется экологическим сбором. Деньги будут направлены как раз на создание новых мощностей для переработки», — заявил министр.

По его словам, с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным достигнута договорённость о том, что регион подготовит документы на дополнительную поддержку из федерального бюджета, чтобы не повышать тариф для населения и чтобы при этом оператор остался на плаву и выполнял обязательства по договорам.

«Реформа необходима для страны, все должны понимать, что без неё образуется мусорный коллапс и, как следствие, экологическая катастрофа», — заявил министр природных ресурсов и экологии РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде полигон ТКО на Лужском шоссе в 17 км от города действовал с 1986 года и был закрыт по требованию прокуратуры в 2015 году. Строительство новой очереди полигона началось в 2017 году. Она рассчитана на 170 тыс. тонн отходов в год. Расчётный срок его эксплуатации — 15 лет, по истечении которых планируется объединить вторую очередь полигона с первой и продлить срок службы объекта ещё на пять лет. С открытием нового новгородского полигона ТКО сюда планируют свозить отходы и из близлежащих районов, в частности из Малой Вишеры, которая сейчас принимает мусор из Великого Новгорода.

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