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Монголии нужно нарастить экспорт и иностранные инвестиции: мнение

Экономика

Эксперт не смог сказать, «какой из стран Монголия должна больше всего»

Улан-Батор, 18 января 2019, 21:12 — REGNUM  «Если внешний долг достигает 61% ВВП, это не опасно, если экономика хорошо развивается и растёт», — директор исследовательского центра экономической политики и конкурентоспособности Монголии Боожоогийн Лакшми прокомментировала заявление министра финансов Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар о том, что долг правительства составляет 61% ВВП и в ближайшие годы страну ждет пик выплат по внешнему долгу.

ИА REGNUM приводит комментарий эксперта полностью:

«Большая частью долгов — это облигации «Чингис» и «Гэрэгэ», торговля которой шла на международном рынке. Поэтому трудно сказать, какой из стран Монголия должна больше всего. Министр финансов нашей страны отметил, что внешний долг достиг 61% ВВП. Если внешний долг достигает 61% ВВП, это не опасно, если экономика хорошо развивается и растёт. Но если экономический рост плохой, то это, конечно, опасно.

По закону чётко определено, сколько процентов ВВП должен составлять внешний долг. Этому закону нужно и следовать. Чтобы оплатить эти долги, для государственного бюджета нужны доходы. Для этого нужно нарастить объемы экспорта и приток иностранных инвестиций», — подчеркнула Боожоогийн Лакшми.

Отметим, в 2016 году, когда страна попала в тяжелую экономическую ситуацию, долг правительства составлял 78% ВВП. После участия в программе МВФ и принятия ряда других мер долг уменьшился до 61% ВВП.

Также представители МВФ провели оценку программы финансирования, реализуемой в стране, и заявили, что экономика Монголии восстанавливается. По их мнению, макроэкономические показатели в стране в последнее время являются положительными, однако экономическая уязвимость по-прежнему сохраняется.

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Экономика Монголии
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