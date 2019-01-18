Создается фонд прямых инвестиций Узбекистана с капиталом $1 млрд

Ташкент, , 20:42 — REGNUM Фонда прямых инвестиций с капиталом в размере одного миллиарда долларов создается указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Основными задачами фонда, согласно документу, являются привлечение прямых иностранных инвестиций и инновационных технологий в расширение производственного потенциала, а также дальнейшее повышение конкурентоспособности экономики республики.

Фонд будет также стимулировать инвестиционную деятельность путем формирования долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с частными отечественными и иностранными инвесторами, проводить оценку инвестиционных предложений, содействовать улучшению инвестиционного климата, а также широкому продвижению инвестиционного потенциала и возможностей республики за рубежом.

«Установить, что, Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан является единственным учредителем нового фонда и формирует его капитал по мере принятия инвесторами решений о совместном с фондом инвестировании в проекты», говорится в указе.

Согласно указу, предельный размер инвестиций фонда по одному проекту составляет не более 30% от общего объема предполагаемых инвестиций в данный проект, остальная часть финансируется за счет собственных и привлеченных средств инвесторов.

«Координация деятельности фонда и управляющей компании осуществляется Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям», говорится, частности, в указе.

В Узбекистане в 2018 году реализовано 76 тысяч проектов на сумму 21 триллионов сумов (один доллар-8300 сумов) и один миллиард долларов.