В Узбекистане для инвесторов вводится «инвестиционная виза»

Ташкент, , 20:40 — REGNUM В Узбекистане для учредителей предприятий с иностранными инвестициями и членов их семей с 1 марта вводится «инвестиционная виза» сроком действия три года, следует из указа президента Узбекистана Шавката Мрзиёева.

При этом, виза выдается с возможностью продления ее срока, не выезжая из республики.

Кроме того, гражданам иностранных государств, в том числе учредителям предприятий с иностранными инвестициями, внесшим инвестиции в организацию на территории республики предприятий по производству товаров и оказанию услуг в размере не менее 3 миллионов долларов, в упрощенном порядке выдается вид на жительство в стране сроком на 10 лет.

«Иностранные инвесторы, имеющие вид на жительство в Республике Узбекистан либо «инвестиционную визу», а также члены их семей вправе пользоваться медицинскими и образовательными услугами на условиях, предусмотренных для граждан республики», говорится в документе.

В документе отмечается, что временная прописка иностранных инвесторов, привлекаемых ими специалистов из числа иностранных граждан и членов их семей осуществляется в населенном пункте, на территории которого реализуется инвестиционный проект, на срок действия визы без необходимости перерегистрации при пребывании в иных регионах страны.