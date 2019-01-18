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В Узбекистане для инвесторов вводится «инвестиционная виза»

Экономика

Иностранцам, инвестировавшим в экономику Узбекистана не менее 3 миллионов долларов, выдается вид на жительство в стране сроком на 10 лет

Ташкент, 18 января 2019, 20:40 — REGNUM  В Узбекистане для учредителей предприятий с иностранными инвестициями и членов их семей с 1 марта вводится «инвестиционная виза» сроком действия три года, следует из указа президента Узбекистана Шавката Мрзиёева.

При этом, виза выдается с возможностью продления ее срока, не выезжая из республики.

Кроме того, гражданам иностранных государств, в том числе учредителям предприятий с иностранными инвестициями, внесшим инвестиции в организацию на территории республики предприятий по производству товаров и оказанию услуг в размере не менее 3 миллионов долларов, в упрощенном порядке выдается вид на жительство в стране сроком на 10 лет.

«Иностранные инвесторы, имеющие вид на жительство в Республике Узбекистан либо «инвестиционную визу», а также члены их семей вправе пользоваться медицинскими и образовательными услугами на условиях, предусмотренных для граждан республики», говорится в документе.

В документе отмечается, что временная прописка иностранных инвесторов, привлекаемых ими специалистов из числа иностранных граждан и членов их семей осуществляется в населенном пункте, на территории которого реализуется инвестиционный проект, на срок действия визы без необходимости перерегистрации при пребывании в иных регионах страны.

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Экономика Узбекистана
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