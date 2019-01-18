В Костромской области построен первый комплекс нового молочного завода

Кострома, , 19:32 — REGNUM В новый молочный завод ООО «Шуваловское молоко» Костромской области завезли первую партию крупного рогатого скота — 238 коров голштинской породы из Тульской области, сообщает пресс-служба губернатора области. Каждая из них в год будет давать от 8 до 12 тонн молока.

Инвестиционный проект по созданию нового животноводческого комплекса в регионе завершает первый этап работ: построен комплекс на 730 скотомест с доильным залом и родильным отделением. В ближайший месяц поступит еще одна партия коров. В пресс-службе отмечают, что с «выходом предприятия на производственные мощности производство молока в регионе вырастет на 12,3%, а самообеспеченность молоком возрастет с 72,7% до 80%».

"Наше хозяйство ориентировано исключительно на Костромскую область. Поставка молока и полная его переработка будет происходить на предприятиях нашей области. Уже сейчас у нас заключены контракты с известными предприятиями по сыроварению, производству молочных продуктов для детского питания, производству молока. При выходе на производственную мощность наш комплекс будет давать порядка 25−26 тонн молока», — сообщил директор ООО «Шуваловское молоко» Борис Оленчук.

В проект до 2021 года предполагается вложить около 875 миллиона рублей из областного бюджета. Так, в прошлом году регион оказал поддержку инвестору на сумму более 12,4 миллионов рублей. Деньги были потрачены на покупку техники и оборудования, мероприятия по повышению продуктивности в молочном скотоводстве, приобретение и создание страхового фонда семян, несвязанную поддержку.

Во втором этапе реализации проекта запланировано строительство еще одного животноводческого комплекса, здание для содержания телят и нетелей.

«Налоговые поступления по данным инвестора ООО «Шуваловское молоко» за время реализации проекта составят порядка 350 миллионов рублей, в том числе более 200 миллионов — в региональный и местный бюджеты», — отмечают в пресс-службе.

Справка ИА REGNUM. Акционерное общество «Шувалово» — крупнейшее в Костромской области мясоперерабатывающее предприятие с собственной сырьевой базой и работает на рынке более 40 лет. Предприятие поставляет свинину и колбасы в более 30 регионов России.

Посевная площадь АО «Шувалово» в 2017 году составила 1004 га. Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 1 октября 2017 года составляет 378 голов, в том числе коров — 152 головы. Стадо свиней — 24 625 голов.

За 2013−2017 годы оказана государственная поддержка в размере 185,45 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 121,03 млн рублей, областного — 64,42 млн рублей.