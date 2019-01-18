Медведев рассказал о «главной проблеме специального образования»

Краснодар, , 19:17 — REGNUM С учащимися Тихорецкого машиностроительного колледжа встретился председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рамках своего визита в Краснодар 18 января, сообщила пресс-служба администрации края.

Студенты колледжа проходят подготовку в уникальном для России классе дуального обучения. Образовательный процесс проходит на заводе по производству сельхозтехники CLAAS в Краснодаре — в течение двух лет студенты обучаются работе на современных станках, создают модели комбайна. После завершения обучения, по словам студентов, они готовы работать на предприятии CLAAS.

«Основная проблема нашего специального образования была в огромном разрыве между тем, что люди получали в стенах техникумов, и потом производства. Раньше, помните, было принято говорить: «забудьте все, о чем вам рассказывали в институте или в техникуме, сейчас мы вас жизни научим». Здесь такого нет, вы понимаете все технологические процессы», — сказал Дмитрий Медведев.

Глава правительства отметил, что само предприятие ООО «Клаас» достигло больших успехов в развитии.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 января, в Краснодаре с рабочим визитом находится председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В программе поездки — совещание на площадке завода ООО «Клаас» по вопросам развития производства сельхозтехники в России.

Концерн CLAAS был первым крупным иностранным производителем сельхозтехники, организовавшим собственное производство на территории РФ: в 2003 году в Краснодаре было запущено сборочное производство зерноуборочных комбайнов, жаток и тракторов. За 15 лет работы завода в Краснодаре выпущено 11 тысяч единиц технической продукции, в том числе шесть тысяч — это зерноуборочные комбайны и трактора.

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