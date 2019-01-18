Влияние повышения НДС на рост цен остаётся неопределённым — Центробанк

Москва, , 18:36 — REGNUM Влияние повышения ставки НДС на потребительские цены в России остаётся неопределённым. Об этом говорится в опубликованном 18 января обзоре Банка России «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии».

«Сохраняется неопределённость относительно влияния повышения ставки НДС на цены товаров и услуг, а также реакции инфляционных ожиданий на временный рост инфляции в начале 2019 года», — говорится в материале.

Сообщается, что регулятор будет уточнять свои прогнозы и оценку инфляционных рисков по мере поступления статистических данных.

Напомним, ставка НДС в России с 1 января 2019 года была повышена с 18% до 20%.

Ранее сегодня в ЦБ заявили, что ускорение инфляции в России в начале года было связано в основном с повышением НДС и произошедшим в минувшем году ослаблением рубля.

Регулятор считает, что инфляция начнёт снижаться со второго полугодия, а к началу 2020 года вернётся к целевому показателю в 4%.

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