Калининградская область получит 900 млн рублей на улучшение водоснабжения

Калининград, , 18:34 — REGNUM На улучшение качества поставок питьевой воды в Калининградской области по федеральному проекту «Чистая вода» на период с 2019 по 2024 годы будет потрачено 904 млн рублей. Эта сумма была озвучена сегодня, 18 января, на образовательном семинаре, посвящённом федеральному проекту «Чистая вода», сообщает пресс-служба администрации Калининградской области. На мероприятии, которое возглавил министр строительства РФ Владимир Якушев, присутствовали представители 79 субъектов РФ.

«В срок до 1 мая этого года регионы обязаны предоставить сведения об объектах водоснабжения, которые планируется реконструировать или построить в рамках «Чистой воды». Сейчас мы проводим инвентаризацию, работаем в тесной связке с региональным Роспотребнадзором. Изучаем, в каких муниципалитетах уровень качества водоснабжения хуже или лучше; какое количество населения там живет. Все эти факторы учитываются», — отметил во время семинара министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

Федеральный проект «Чистая вода» проводится в 83 регионах. Основной целью названо увеличение доли россиян, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 90,8% к 2024 году; доли городского населения — до 99% к 2024 году.

«Общая сумма финансирования по проекту «Чистая вода» составляет 245 млрд руб., из них 147 млрд руб. — средства федерального бюджета», — цитирует слова Якушева пресс-служба Минстроя России.