«Россети» сохранили надежное электроснабжение Ленобласти во время шторма

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:28 — REGNUM 18 января в Санкт-Петербурге состоялось заседание штаба электросетевого комплекса, штабов «Ленэнерго», «МРСК Северо-Запада», МОЭСК и «МРСК Центра» (входят в группу «Россети») по вопросам ликвидации последствий воздействия неблагоприятных метеорологических явлений на электросетевые объекты Ленинградской области. Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью компании «Россети», заседание прошло под председательством генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского.

На заседании штаба были подведены итоги работы группы «Россети» в период новогодних праздников. Отмечалось, что, несмотря на серьезное негативное воздействие неблагоприятных погодных условий на объекты сетевой инфраструктуры в ряде регионов, было обеспечено надежное электроснабжение потребителей. Среднее время перерывов электроснабжения потребителей в приграничных регионах Российской Федерации, пострадавших от шторма Аапели, в два раза ниже, чем в европейских странах; количество отключенных потребителей в Ленинградской области в 10 раз меньше, чем в соседних Финляндии и Швеции.

С докладом о ликвидации в первые дни января последствий шторма на территории Ленинградской области выступил генеральный директор компании «Ленэнерго» Андрей Рюмин. Он отметил, что в результате своевременно принятых мер, мобилизации сил и средств в пострадавших от удара стихии регионах специалистам компании удалось осуществить оперативное устранение технологических нарушений на сетях, не допустить массовых отключений. Уже к 4 января большинство погашенных потребителей было запитано.

Павел Ливинский подчеркнул, что в течение всех новогодних каникул территории Ленинградской области находились под влиянием аномальных погодных условий, в связи с чем было принято решение мобилизовать в регионе дополнительные силы для оперативного устранения возникающих технологических нарушений и проведения превентивных мероприятий с целью их предотвращения в дальнейшем. В Ленинградскую область направлено 80 бригад (458 человек), 136 единиц спецтехники и 10 резервных источников питания дочерних компаний группы «Россети» («МОЭСК», «МРСК Северо-Запада», «МРСК Центра и Приволжья», «МРСК Центра»). Привлеченные силы будут выполнять работы по удалению деревьев, угрожающих падением на провода, расчистке просек с приведением до нормативного состояния на ВЛ 0,4−110 кВ, замене дефектных изоляторов воздушных линий.

Глава электросетевого холдинга заслушал доклады о прибытии и распределении привлеченных бригад в филиалах компании «Ленэнерго», перечне работ, которые запланировано выполнить в течение ближайших двух недель.

Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Юрий Андреев отметил качественную работу «Ленэнерго» и выразил благодарность главе компании «Россети» Павлу Ливинскому за мобилизацию сил компании для успешной работы электросетевого комплекса в регионе.

«Несмотря на аномальное количество снега, которое выпало в Ленинградской области, нам удалось не допустить массовых отключений. Отмечу, что большой вклад в успешную работу электросетевого комплекса в период неблагоприятных погодных условий внесли учения, которые мы проводили в указанных районах. Для повышения надежности электроснабжения потребителей Ленинградской области выполнен и продолжает выполняться значительный объем мероприятий — расчистка просек, расширение трасс линий электропередачи, установка реклоузеров, позволяющих в автоматическом режиме локализовать повреждения на сетях и др. Большое значение имеет и работа по замене голого провода на самонесущий изолированный. В настоящее время в Ленинградской области СИП составляет порядка 10% от общей протяженности сетей. Особое внимание уделяется наиболее сложным участкам, находящимся в залесенной зоне. В 2019 и 2020 гг. мы планируем прокладывать по 500 км самонесущего изолированного провода. Благодаря реализации данной программы ожидается краткое снижение количества технологических нарушений на сетях, а также обеспечение надежной работы электросетевых объектов, в том числе в периоды повышенных нагрузок и в условиях чрезвычайных ситуаций», — отметил Павел Ливинский.