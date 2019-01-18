Обыски в правительстве Севастополя связали с банкротством морпорта

Севастополь, , 18:21 — REGNUM Выемка документов в правительстве Севастополя 17 января может быть связана с расследованием дела о преднамеренном банкротстве стратегического предприятия «Севастопольский морской порт» и «продаже его частным лицам по заниженной стоимости», сообщает городской новостной портал ForPost. Как сообщалось ранее, проверка была инициирована сотрудником правительства, поставленным для контроля команды губернатора Дмитрия Овсянникова — начальником контрольного управления Сергеем Елизаровым, который, как сообщает Накануне.ru, https://www.nakanune.ru/news/2019/01/18/22530335/ срочно командировался в Москву для оказания помощи следствию.

За пять лет в рамках федеральной целевой программы Севастополю выделено более 75 млрд рублей. В 2017—2018 годы регион получил также специальную дотацию — 10 млрд рублей. Эти средства выделены «на сбалансированность бюджета» и не привязаны к конкретным проектам: власти города могли распоряжаться ими по своему усмотрению. «Комсомольская правда» напоминает историю со строительством канализационных очистных сооружений «Южные», с помощью которых регион должен был решить проблему сброса отходов в Черное море. На строительство «Южных» из федерального бюджета было выделено 6,8 млрд рублей. Сумма 2,055 млрд была перечислена в качестве аванса подрядчику, петербургской компании «Биотехпрогресс». Но деньги пропали: сгорели в лишенном лицензии санкт-петербургском банке «ОФК».

Руководитель департамента капитального строительства Михаил Демиденко до приезда в Севастополь трудился в Санкт-Петербурге и, как сообщает «Новая газета», был не понаслышке знаком с деятельностью банка «ОФК». Сегодня реализация стратегически важного проекта находится под вопросом.

ForPost также пишет о ситуации с реконструкцией парка Победы. В рамках заключенного контракта к 1 декабря 2018 года севастопольцы должны были получить обновленное общественное пространство. За один миллиард бюджетных рублей компания «Глассок Крым» собиралась высадить на территории парка сотни деревьев, создать комплекс из поющих фонтанов и километры аллей из гранитной плитки. Ни один из пунктов не был реализован, и сроки сдачи объекта сорваны, сообщает «КоммерсантЪ». Новый контракт, на право заключения которого уже объявлен конкурс, обязывает будущего подрядчика завершить все работы только к 3 мая 2019 года.

Перенос сроков — обычная практика правительства Севастополя эпохи Овсянникова, уверены горожане. На мысе Фиолент парк у Свято-Георгиевского монастыря также по-прежнему не открыт после реконструкции. Фонду «35-я береговая батарея», неофициальным главой которого является депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый, было запрещено продолжать работы по восстановлению Матросского бульвара, полностью проводимые за частный счет. Как полагает «Комсомольская правда», причина этого — конфликт с политической группой Чалого.