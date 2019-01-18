ЦБ прогнозирует снижение инфляции в России со второго полугодия 2019 года

Москва, , 18:19 — REGNUM Инфляция в России после временного повышения начнёт снижаться во втором полугодии 2019 года. Такой прогноз приводится опубликованном 18 января обзоре Банка России «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии».

«В начале 2019 года ожидается временный рост инфляции, связанный в основном с повышением ставки НДС и произошедшим в 2018 году ослаблением рубля. Со второго полугодия годовая инфляция, по прогнозу Банка России, будет снижаться», — говорится в обзоре.

По оценке регулятора, инфляция по итогам 2019 года составит 5,0−5,5%, а в начале 2020 году вернется к целевому показателю — вблизи 4%.

Отмечается также, что данные по инфляции за первые две недели января — 4,7% к аналогичному периоду прошлого года — согласуются с базовым прогнозом Центробанка.

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