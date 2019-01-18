Центробанк Италии снизил прогноз роста ВВП на 40%

Рим, , 18:17 — REGNUM Центробанк Италии снизил прогноз роста ВВП в 2019 году с 1% до 0,6%, сообщает информагентство Askanews в пятницу, 18 января.

Прогноз регулятора на 2020 и 2021 годы — рост ВВП на 0,9% и 1% соответственно.

В третьем квартале 2018 года ВВП не вырос в сравнении с показателями предыдущего квартала, и если такая же ситуация повторится и по итогам четвертого квартала (что вполне вероятно), это будет фактически означать наступление технической рецессии, отметили также эксперты Центробанка.

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