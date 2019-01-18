Пятница, 18 Января 2019 года
18:14:37 МСК

Костромские власти обещают построить газопровод до Шарьи до 2022 года

Экономика

Местные чиновники обсудили задачи региона на ближайшее будущее

Кострома, 18 января 2019, 18:14 — REGNUM  В Костромской области строительство газопровода до Шарьи возобновится в 2019—2020 годах, сообщает ГТРК «Кострома». В областной Думе обсудили задачи региона на ближайшее будущее.

Крупнейший проект по строительству газопровода получит 200 миллионов рублей от «Роснефти». По словам председателя областной Думы Алексея Анохина «сейчас идет текущая работа с документами […] определены сроки завершения работ до Шарьи — 2022 год».

Также местные чиновники обсудили дефицит кадров и отток населения. Для решения проблемы депутаты планируют «создавать комфортные условия жизни: развивать городскую среду, строить школы и садики и «поддерживать специалистов дефицитных профессий — узких врачей, сельских учителей и работников соцзащиты» единовременными выплатами.

Для решения проблемы обманутых дольщиков депутаты хотят выйти с инициативой «Земля без конкурса — за достройку проблемных домов» на федеральный уровень. Отметим, что благодаря новому законопроекту в регионе удалось возобновить строительство пяти проблемных домов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газификация регионов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить