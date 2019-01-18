Костромские власти обещают построить газопровод до Шарьи до 2022 года

Кострома, , 18:14 — REGNUM В Костромской области строительство газопровода до Шарьи возобновится в 2019—2020 годах, сообщает ГТРК «Кострома». В областной Думе обсудили задачи региона на ближайшее будущее.

Крупнейший проект по строительству газопровода получит 200 миллионов рублей от «Роснефти». По словам председателя областной Думы Алексея Анохина «сейчас идет текущая работа с документами […] определены сроки завершения работ до Шарьи — 2022 год».

Также местные чиновники обсудили дефицит кадров и отток населения. Для решения проблемы депутаты планируют «создавать комфортные условия жизни: развивать городскую среду, строить школы и садики и «поддерживать специалистов дефицитных профессий — узких врачей, сельских учителей и работников соцзащиты» единовременными выплатами.

Для решения проблемы обманутых дольщиков депутаты хотят выйти с инициативой «Земля без конкурса — за достройку проблемных домов» на федеральный уровень. Отметим, что благодаря новому законопроекту в регионе удалось возобновить строительство пяти проблемных домов.