СМИ Италии: досрочный выход на пенсию снизит ее уровень на 13-28%

Рим, , 18:11 — REGNUM Снижение пенсионного возраста в Италии приведет к снижению уровня пенсий граждан, которые решат оставить работу по новым правилам, на 10−25%, сообщает в пятницу, 18 января, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные экспертных исследований.

По новым правилам граждане Италии смогут выходить на пенсию не в 67 лет, как сейчас, а тогда, когда сумма возраста и стажа достигнет 100, возраст будет не менее 62, а стаж не менее 38 лет (то есть, в самом раннем случае, в 62 года при наличии 38-летнего стажа)

Одни и те же граждане, воспользовавшись правом выйти на пенсию в 62 года вместо 67, потеряют от 22 до 28% своей пенсии в зависимости от уровня доходов (чем выше уровень, тем выше потери). При выходе на пенсию в 64 года вместо 67 потери составят от 13 до 16%.

Представители правительства данные экспертов не комментируют. Ранее они сообщали, что никаких специальных «штрафов» за досрочный выход на пенсию не будет.

Читайте также: Снижение пенсионного возраста в Италии начнется летом 2019 года