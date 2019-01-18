Хорошие цены на сырье и плохой инвестклимат: об оттоке капитала из России

Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Отток капитала из России происходит, с одной стороны, из-за растущих цен на сырье, с другой стороны — из-за неблагоприятного инвестиционного климата и дорогих кредитов, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 18 января, доцент департамента финансов НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елизавета Марковская, комментируя сообщения Центробанка о показателях чистого оттока капитала.

Как сообщалось ранее, Центральный банк опубликовал предварительную оценку чистого оттока капитала по итогам 2018 года — 67,5 млрд долларов. В 2017 году аналогичный показатель составлял 25,2 млрд долларов. Согласно отчету ЦБ, в четвертом квартале 2018 года чистый отток капитала составил 36,5 млрд долларов — выше, чем за весь 2017 год. Ранее ЦБ прогнозировал отток капитала по итогам 2018 года на уровне 55 млрд долларов.

Основные причины увеличения чистого оттока капитала — погашение внешнего долга, рост иностранных активов, покупка участниками рынка валюты. Погашение долговых обязательств банками и корпорациями может быть вызвано в том числе и сложностями в рефинансировании кредитов в связи с санкциями. То есть можно предположить, что текущую ситуацию с оттоком капитала объясняет в том числе и геополитический фактор.

В России в течение продолжительного времени вывоз капитала преобладает над ввозом (в отличие от других развивающихся стран, например, Индии, Китая, Бразилии). Это объясняется, с одной стороны, растущими ввиду хорошей мировой конъюнктуры ценами на сырье. Экспорт увеличивает положительное сальдо торгового и текущего баланса.

С другой стороны, неблагоприятный инвестиционный климат и дорогие кредиты сдерживают рост инвестиций в основные средства, то есть не растет норма валового накопления. В результате образуется разница между растущей нормой валового сбережения и нормой валового накопления. Фиксируется отток избыточного капитала.

Капитал в стране не задерживается. Правительство предпринимает попытки провести амнистию капитала: второй этап амнистии начался в марте 2018 года и должен продлиться до февраля 2019 года. Но пока ситуация остается прежней, требующей создания благоприятной институциональной среды, которая благоприятствует притоку капитала в экономику, — отметила Елизавета Марковская.