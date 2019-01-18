Строительство детской облбольницы в Твери начнется в 2019 году – Руденя

Тверь, , 17:57 — REGNUM К строительству нового здания детской областной клинической больницы в Твери приступят в текущем 2019 году. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, говорилось 18 января на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя. На совещании обсуждались организационные и финансовые меры для обеспечения начала строительства детской областной клинической больницы и ввода в строй детской поликлиники в «Южном».

"Эти новые медицинские учреждения позволят Тверской области внести существенный вклад в достижение одной из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение». Это совершенствование медицинской помощи детям», — отметил Игорь Руденя.

В настоящее время проект строительства детской областной больницы проходит государственную экспертизу, проектировщик устраняет выявленные замечания. Собственно строительно-монтажные работы начнутся после получения положительного заключения на проект и проведения конкурсных процедур. На 2019 год запланировано строительство фундамента, установка монолитного каркаса, стен, перегородок, фасада.

Площадка к строительству уже подготовлена — там полностью демонтирован объект незавершённого строительства, выполнена обратная засыпка котлована после демонтажа конструкций здания.

Детская областная больница разместится в непосредственной близости от перинатального центра им. Е. М. Бакуниной и будет связана с ним переходом, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов. Рядом также находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж. В результате здесь планируют создать медицинский городок с учреждениями разного профиля.

Планируется, что в 2019 году на строительство объекта будет направлено 1,9 млрд рублей, из которых 1 млрд — средства федерального бюджета. Напомним, что решение о строительстве новой детской областной больницы в Твери было принято после пожара в старом корпусе больницы весной 2017 года. Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи».

Также на совещании обсуждались вопросы завершения строительства детской поликлиники в микрорайоне «Южный». Планируется, что новая поликлиника будет работать в две смены, каждая из которых рассчитана на 200 посещений. Количество специалистов старшего, среднего и младшего звена в учреждении увеличится с 53 до 168, число кабинетов участковых педиатров — с 3 до 14. Значительно расширится перечень медицинских услуг: откроется кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, кабинеты развивающих игр. В новом здании будет создана инфраструктура для приёма пациентов с ограниченными возможностями здоровья.