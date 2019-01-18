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Белый дом подтвердил отказ Трампа от поездки в Давос

Экономика

«Из-за того, что 800 000 замечательных американских рабочих не получают зарплату»

Вашингтон, 18 января 2019, 17:54 — REGNUM  Администрация президента США подтвердила, что в 2019 году Дональд Трамп и его делегация не посетят ВЭФ в Давосе, 18 января передает агентство Reuters.

«Из-за того, что 800 000 замечательных американских рабочих не получают зарплату и чтобы его команда могла оказать им необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе», — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Трамп в «Твиттере» заявил о намерении отказаться от посещения ВЭФ в Давосе из-за бюджетного кризиса и частичного «закрытия правительства».

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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