Белый дом подтвердил отказ Трампа от поездки в Давос

Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Администрация президента США подтвердила, что в 2019 году Дональд Трамп и его делегация не посетят ВЭФ в Давосе, 18 января передает агентство Reuters.

«Из-за того, что 800 000 замечательных американских рабочих не получают зарплату и чтобы его команда могла оказать им необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе», — сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Трамп в «Твиттере» заявил о намерении отказаться от посещения ВЭФ в Давосе из-за бюджетного кризиса и частичного «закрытия правительства».

Читайте также: Трамп отказался от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе