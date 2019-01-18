В Костромской области насчитали 1201 сел без единого жителя

Кострома, , 17:18 — REGNUM Костромская область заняла пятое место по числу брошенных сел, сообщает K1news.ru. В области насчитывают 1 201 сел без жителей.

В пятерку лидеров рейтинга вошли:

Тверская область — 2234 брошенных сел и деревень; Вологодская область — 2106; Псковская область — 1923; Ярославская область — 1552; Костромская область — 1201.

Всего по одному брошенному селу зафиксировано в Республике Хакасии, Кабардино-Балкарской Республике, Камчатском крае и Ненецком автономном округе.

«Вчисле причин запустения сел статистики называют «стремительный рост городов, упадок сельского хозяйства и трудности с получением медицинской помощи».», — пишет K1news.

ИА REGNUM напоминает, что расходы на развитие сел и деревень Костромской области в 2018—2020 годах увеличены на 407 миллионов рублей. Таким образом местные власти надеются снизить количество людей, покидающих села.

Деньги планируется потратить на реконструкцию и строительство трех водопроводов, ремонт 4 дорог в 11 селах и строительство 11 учреждений культуры.