В Костромской области насчитали 1201 сел без единого жителя

Кострома, 18 января 2019, 17:18 — REGNUM Костромская область заняла пятое место по числу брошенных сел, сообщает K1news.ru. В области насчитывают 1 201 сел без жителей.
В пятерку лидеров рейтинга вошли:
- Тверская область — 2234 брошенных сел и деревень;
- Вологодская область — 2106;
- Псковская область — 1923;
- Ярославская область — 1552;
- Костромская область — 1201.
Всего по одному брошенному селу зафиксировано в Республике Хакасии, Кабардино-Балкарской Республике, Камчатском крае и Ненецком автономном округе.
«Вчисле причин запустения сел статистики называют «стремительный рост городов, упадок сельского хозяйства и трудности с получением медицинской помощи».», — пишет K1news.
ИА REGNUM напоминает, что расходы на развитие сел и деревень Костромской области в 2018—2020 годах увеличены на 407 миллионов рублей. Таким образом местные власти надеются снизить количество людей, покидающих села.
Деньги планируется потратить на реконструкцию и строительство трех водопроводов, ремонт 4 дорог в 11 селах и строительство 11 учреждений культуры.