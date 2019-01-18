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В Костромской области насчитали 1201 сел без единого жителя

Экономика

Регион вошел в лидеры рейтинга по числу брошенных сел

Кострома, 18 января 2019, 17:18 — REGNUM  Костромская область заняла пятое место по числу брошенных сел, сообщает K1news.ru. В области насчитывают 1 201 сел без жителей.

В пятерку лидеров рейтинга вошли:

  1. Тверская область — 2234 брошенных сел и деревень;
  2. Вологодская область — 2106;
  3. Псковская область — 1923;
  4. Ярославская область — 1552;
  5. Костромская область — 1201.

Всего по одному брошенному селу зафиксировано в Республике Хакасии, Кабардино-Балкарской Республике, Камчатском крае и Ненецком автономном округе.

«Вчисле причин запустения сел статистики называют «стремительный рост городов, упадок сельского хозяйства и трудности с получением медицинской помощи».», — пишет K1news.

ИА REGNUM напоминает, что расходы на развитие сел и деревень Костромской области в 2018—2020 годах увеличены на 407 миллионов рублей. Таким образом местные власти надеются снизить количество людей, покидающих села.

Деньги планируется потратить на реконструкцию и строительство трех водопроводов, ремонт 4 дорог в 11 селах и строительство 11 учреждений культуры.

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