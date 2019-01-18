В Пекине строится технопарк кибербезопасности

Пекин, , 17:13 — REGNUM В Пекине реализуется крупный государственный проект строительства индустриального парка кибербезопасности, рассчитанный на ускоренное развитие этой отрасли; на данный момент в его создании участвуют десять крупных компаний, занимающихся сетевой безопасностью, но ожидается, что этот список будет расширяться, сообщает 17 января Синьхуа.

Парк, который планируется поделить надвое и расположить в двух районах китайской столицы, по годовому объему выпуска готовой высокотехнологичной продукции к 2020 году достигнет 100 млрд юаней (около 14,5 млрд долларов).

«Тот факт, что множество компаний и организаций занимается разработкой цифровых и информационных технологий в условиях недостаточной обеспеченности безопасностью, создает большие риски», — прокомментировал необходимость создания парка участник Пекинского горкома Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ци Сяндун, добавив, что в КНР существенно повышен спрос на инфраструктуру сетевой безопасности и воплощаются в жизнь проекты «умных» городов.

По его словам, среднемировой уровень расходов на кибербезопасность в IT-секторе составляет около 3,7%, в то время, как в Китае — всего чуть более 1%.

«Недостаточные инвестиции в кибербезопасность могут привести к серьезным последствиям; для успешного развития цифровой индустрии необходим полноценный щит безопасности», — отметил другой член данного комитета, экс-директор пекинской канцелярии интернет-информации Тун Лицян.